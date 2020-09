Nieuw zwembad in Heist kreeg al 31.000 bezoekers over de vloer: “28 augustus was recorddag” Antoon Verbeeck

22 september 2020

10u37 1

Het nieuwe zwembad in Heist-op-den-Berg Sportoase De Lo ontving tijdens zijn eerste maanden 31.000 bezoekers. Het zwembadcomplex langs de Lostraat opende in juli de deuren. “Bijna 31.000 bezoeker - een kleine 28.500 in het zwembad, en meer dan 2.500 in fitness en groepslessen - vonden vertrouwen in het aanbod van Sportoase De Lo. Op 28 augustus werd er een recordaantal bezoeken opgemeten met 816 bezoekers”, zegt directeur van Sportoase Michaël Schouwaerts. “De capaciteitsbeperking in 2020, opgelegd door de overheid en vastgelegd op ongeveer 30 procent, maakt de werking moeilijk en zet ze zelfs zwaar onder druk, toch is Sportoase tevreden met de vele bezoekers. Met vertrouwen kijken wij naar de toekomst en hopen wij de goede resultaten, in zowel ontspanning als in opbouw van de weerbaarheid, verder uit te dragen. We hopen ook snel de bezoekerscapaciteit weer op te kunnen drijven, altijd met de belangrijkste maatregel tegen de pandemie in het achterhoofd: gezond verstand.”