Nieuw zwembad De Lo verwelkomt eerste zwemmers: “Hier komen we zeker terug” Antoon Verbeeck

01 juli 2020

15u05 0 Heist-Op-Den-Berg Het nieuwe zwembad van Heist-op-den-Berg Sportoase De Lo heeft vandaag de deuren geopend. De eerste bezoekers waren voornamelijk ouders met hun kinderen, die op de eerste dag van het zomerverlof al meteen profiteerden van hun vrije tijd. “Dit is een meerwaarde voor onze gemeente”, klonk het.

Maart 2020: een groot openingsfeest wordt in gereedheid gebracht om het nieuwe zwembad De Lo aan de Lostraat in te huldigen. Net in het weekend dat de eerste zwemmers hun opwachting zouden maken, het weekend van de 14de, wordt iedereen verplicht in zijn kot te blijven. Weg openingsfeest. Sportoase gaf al weken geleden aan dat het klaar is om haar sportcomplexen, waaronder De Lo, te openen, maar moest tot vandaag geduldig zijn. Om 8 uur vanmorgen stonden een twintigtal personen in de inkomhal van het complex te popelen om in het water te gaan. “Wij zijn lid van de Heistse zwemclub HZA en zullen hier zo’n vijf keer per week komen zwemmen. We waren heel benieuwd, daarom dat we al op deze eerste dag al een kijkje komen nemen. De Lo is niet te vergelijken met het oude zwembad. Er is hier veel meer ruimte en de infrastructuur is moderner”, leggen Nina Van Dyck en Tibo De Cuyper uit na hun zwembeurt. “Het is jammer dat het openingsweekend in het water is gevallen, maar het is nu zo. Als we maar kunnen zwemmen.”

Competitie met papa

Wie wou zwemmen, moest reserveren. Sportoase wil in deze coronatijden een overrompeling voorkomen en zich houden aan een verplichte maximumcapaciteit. “De kinderen kijken al weken uit naar de opening van het zwembad. Toen ik de site van Sportoase checkte, zag ik dat het op woensdagochtend nog niet al te veel geboekt was”, zegt Jeroen Cortens uit Zonderschot, die met zijn kinderen Vic en Anna in het zwembad dook. “Het is nu een goed moment om hier alles eens uit te proberen. Je moet nergens in een rij gaan staan en de kinderen kunnen meteen van de glijbanen. We hebben er zelfs een competitie van gemaakt: om ter snelst naar beneden.” Het nieuwe zwembad kreeg dan ook de goedkeuring van het trio. “Dit is zeker een meerwaarde voor onze gemeente. Ik heb vijftien jaar lang geen voet in het oude zwembad gezet, maar hier komen we zeker terug.”

Fraai

Dat het zwembad een publiekstrekker zal worden, gelooft ook Heistenaar Jonas Martens. “In het oude zwembad kwamen we nooit. Het was niet echt interessant voor kinderen”, vertelt de papa van Nelle. “Voor een zwembeurt trokken we dan maar naar Lier of Aarschot. Maar Heist-op-den-Berg moet nu niet onderdoen.”

“Het nieuwe zwembad is niet alleen groot, het ziet er ook nog eens fraai uit; zowel de binnen- als buitenkant. We waren hier al eens gepasseerd voor een rondleiding op de werf en toen was ik al onder de indruk. Het is echt de moeite”, aldus de Baalse An Van den Eynde, mama van Elliot. De gemeente Heist-op-den-Berg betaalt op jaarbasis 1,3 miljoen euro aan een beschikbaarheidsvergoeding voor het zwembad. Het oude zwembad, eveneens in de Lostraat, zal op termijn worden afgebroken door de gemeente om plaats te maken voor een parking. Een zwembeurt reserveren kan via https://www.sportoase.be/nl/heist-op-den-berg.