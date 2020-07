Nieuw samengesteld gezin schuldig aan drugshandel Tim Van Der Zeypen

16 juli 2020

14u15 2 Heist-Op-Den-Berg Een nieuw samengesteld gezin uit Heist-op-den-Berg is schuldig bevonden en veroordeeld voor drugshandel. Alleen de 18-jarige zoon kwam er vanaf met een opschorting. Zijn stiefvader en zijn moeder kregen celstraffen van respectievelijk twee jaar en zes maanden met uitstel.

De politie van Heist-op-den-Berg viel de woning van de stiefvader binnen begin mei dit jaar. De moeder probeerde tijdens de huiszoeking nog een doos met cannabis te verstoppen in de tuin, maar werd betrapt. De stiefvader werd pas gevat nadat hij eerst op de vlucht was geslagen. Het onderzoek bracht aan het licht dat het koppel, samen met de achttienjarige er een drugshandeltje op na hielden.

Tot twintig joints per dag

Volgens het parket liet de zoon de bestellingen binnenkomen op zijn gsm. “Omdat de gsm van mijn stiefvader in de gaten werd gehouden door de politie”, klonk het eerlijk in zijn verklaringen. Hierdoor stonden alle leden van het nieuw samengesteld gezin voor de rechter. De man betwistte de feiten niet, maar kaderde ze wel binnen zijn drugsverslaving. “Daarom had hij zoveel drugs in huis liggen”, aldus zijn advocaat Ives Vekemans. “Hij rookt wel tot twintig jointjes per dag.”

De rechtbank ging uiteindelijk wel in op de vraag van de strafpleiter om de vijftiger te veroordelen tot een celstraf met uitstel. Hij kreeg een celstraf van twee jaar gekoppeld aan een geldboete van 8.000 euro met uitstel. De komende vijf jaar moet hij wel werken aan zijn drugsverslaving. Ook zijn vriendin en haar zoon werden veroordeeld. De vrouw kreeg een celstraf van zes maanden met uitstel opgelegd, tegen de zoon was de rechter mild.

Hij kreeg een opschorting van straf. “Behulpzaamheid, en zeker naar de ouders toe, is meestal iets positiefs. Alleen in dit geval misschien niet”, zei zijn advocate Sylke Vankeerberghen.

Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend. De moeder ging bij de behandeling van het proces vol voor de vrijspraak. Volgens haar raadsman was er geen bewijs van haar betrokkenheid.