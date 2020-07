Niet iedereen houdt zich aan enkelrichting in Bergstraat: “Nog steeds hardleerse verkeerdlopers” Antoon Verbeeck

02 juli 2020

09u32 0

Gemeenteraadslid in Heist-op-den-Berg Marcel Van Hoof (ETA+) wees op de laatste online zitting naar het feit dat er in de Bergstraat nog wandelaars zijn die de enkelrichting aan hun laars lappen. De regel geldt sinds de heropening van de winkels. Als bezoeker van de winkelstraat moet je telkens aan de rechterkant van de straat wandelen en de Bergstraat oversteken om van richting te veranderen. “Af en toe lopen mensen nog in de verkeerde richting, dat klopt. Maar of dat nu 10, 20 of 30 procent is, kan ik niet zeggen. De politie is er regelmatig aanwezig en zowel ambtenaren van de gemeente als stewards hebben bezoekers al op de enkelrichting gewezen. Toch zijn er nog steeds hardleerse verkeerdlopers. We blijven moeite doen”, reageerde schepen van Lokale Economie Patrick Feyaerts (Open Vld). Van Hoof stelde ook voor om in de Bergstraat enkelrichtingsverkeer voor de fietsers in te voeren, maar dat idee werd door de meerderheid afgeketst. “Dan moet je als fietser omrijden, wanneer je naar de andere kant van de Bergstraat wil”, aldus schepen van Bovenlokale Mobiliteit Jan Moons (N-VA).