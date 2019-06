Nationale Strijdersbond maakt heropstart in Booischot: “Belangrijk dat jongere generaties weten hoe bevoorrecht ze zijn” Antoon Verbeeck

24 juni 2019

09u13 0 Heist-Op-Den-Berg De Koninklijke Nationale Strijdersbond van België (NSB) heeft in Booischot een heropstart gemaakt. De vereniging ontfermt zich over herdenkingen van de oud-strijders, gesneuvelden en slachtoffers, en wou er vorig jaar de brui aan geven. Enkele Booischottenaren blazen de lokale NSB-afdeling nu nieuw leven in.

“Tijdens de 11 novemberviering vorig jaar kregen we de boodschap dat de NSB-afdeling van Booischot zou stoppen te bestaan, en daarmee zou dan ook de herdenking van de oud-strijders, gesneuvelden, weggevoerden, slachtoffers, zowel burger als militair, wel eens op de helling komen te staan. Net op de belangrijke mijlpaal van 100 jaar na de Groote Oorlog en 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldbrand moeten we ons bewust zijn van wat vrede betekent”, aldus lid Wim Van den Bruel.

Een betekenis geven aan de herdenkingen is wat de nieuwe bezielers van de afdeling samenbracht. “We moeten ons bewust zijn van de broosheid van geluk en leven, maar tegelijk ook zeer dankbaar zijn tegenover allen die ons de vrijheid schonken. Het is belangrijk dat de jongere generaties beseffen hoe bevoorrecht ze zijn om in een democratisch land te leven dat de grondrechten en vrijheden waarborgt”, vertelt Marc Brabants, voorzitter van de afdeling. “Vrede, democratie en mensenrechten zijn niet vanzelfsprekend. We moeten er regelmatig aan herinnerd worden van wat er fout kan gaan als mensen de basiswaarden vergeten.”

“Generaties van onze grootouders en overgrootouders hebben voor deze basiswaarden gevochten en het in vele gevallen zelfs met hun leven bekocht. Dit mogen we niet vergeten. We moeten de herinnering aan deze mensen en hun inzet in ere houden. We mogen oprecht dankbaar zijn voor wat onze dorpsgenoten hebben gedaan in deze wereldbranden”, besluit Peter Van Hoecke, ondervoorzitter van NSB Booischot en erekolonel.