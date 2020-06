Na tien jaar wachten en brieven naar minister krijgt Janosch (15 jaar) toch assistentiebudget: “Heel gelukkig, en toch een beetje een wrang gevoel” Antoon Verbeeck

06 juni 2020

20u17 0 Heist-Op-Den-Berg Na meer dan tien jaar krijgt Janosch Dupont (15 jaar) uit Zonderschot (Heist-op-den-Berg) eindelijk waar hij recht op heeft: een persoonlijk assistentiebudget. Vader Gert schreef in het verleden nog Na meer dan tien jaar krijgt Janosch Dupont (15 jaar) uit Zonderschot (Heist-op-den-Berg) eindelijk waar hij recht op heeft: een persoonlijk assistentiebudget. Vader Gert schreef in het verleden nog brieven naar toenmalig minister Jo Vandeurzen (CD&V) waarin hij de lange wachttijd aankaartte, niet alleen voor zijn zoon maar ook voor alle andere gezinnen die al ettelijke jaren op de wachtlijst staan.

Janosch heeft een niet-aangeboren hersenletsel, na een zuurstoftekort bij de geboorte. Toen hij vier jaar oud was, vroeg zijn gezin een persoonlijk assistentebudget (PAB) aan. Budget dat het gezin kan spenderen aan onder andere aan pedagogische ondersteuning of assistentie bij het verzorgen van Janosch. In 2019, na tien jaar wachten, vond vader Gert het welletjes geweest en stuurde hij brieven richting het kabinet van toenmalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Vader en zoon werden ook de gezichten van de ‘Ik wacht mee’-campagne. Ondertussen is er goed nieuws. “We hebben per brief de bevestiging gekregen dat er voor Janosch een persoonlijk assistentebudget is voorzien. Eerlijk gezegd had ik dit niet zien aankomen. Zeker niet in coronatijden, waar de besparingen om de hoek loeren”, vertelt Gert.

Tot zijn 18de

“Of de brief naar de minister en de campagne het dossier van Janosch heeft versneld? Dat durf ik niet te zeggen. Ik hoop van niet. Dat zou wel heel oneerlijk zijn tegenover de andere gezinnen. Janosch heeft tot zijn 18de recht het op het budget, nog drie jaar dus. Daarna moeten we aanvraag indienen voor een persoonsvolgende financiering (PVF). Blijkbaar zou hij daar sowieso zeker van zijn, omdat hij nu ook een PAB krijgt. Maar dat moet ik nog allemaal uitpluizen.”

Bubbels in bubbel

Eind goed, al goed. Toch? “In onze eigen bubbel hebben we een glaasje bubbels gedronken. Enerzijds ben ik heel gelukkig dat we nu eindelijk een budget ontvangen, anderzijds zit ik toch nog een beetje met het gevoel dit geen issue mocht zijn. Iemand die zijn pensioen trekt, haalt ook normaal de krant niet. Dat zou hetzelfde moeten zijn bij het persoonlijk assistentiebudget, waar mijn zoon gewoon recht op heeft. Ik ga me dan ook blijven inzetten voor de vele andere gezinnen die al verschillende jaren op de wachtlijst staan.”