Na maandagmarkt wil Heist opnieuw starten met zondagse rommelmarkt Antoon Verbeeck

29 mei 2020

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg wil op zondag 7 juni terug starten met de wekelijkse zondagsmarkt, ook wel de voddenmarkt genoemd. Net als bij de Heistse maandagmarkt zullen er een aantal maatregelen gelden en worden er maximum vijftig standhouders toegelaten. Het bestuur zal een aantal stewards en gemeentelijk personeel inzetten om alles in goede banen te laten lopen. Zij krijgen de assistentie van de politie. In Heist-op-den-Berg maakte op 18 mei de maandagmarkt in Bergstraat en het Cultuurplein een rentree. De zondagsmarkt vindt plaats in de Eugeen Woutersstraat en zijstraten.