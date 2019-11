Na 6 januari geen publiek zwemmen meer in oud zwembad: “Zijn er dan echt nergens redders?” Lokaal bestuur wil in overgang naar nieuw zwembad focussen op scholen en zwemclubs Antoon Verbeeck

13 november 2019

15u12 0 Heist-Op-Den-Berg In het oude gemeentelijke zwembad aan de Lostraat worden er vanaf maandag 6 januari 2020 geen publieke zwemuren meer aangeboden. Het lokale bestuur koos er bewust voor om in de overgangsperiode naar het nieuwe zwembad De Lo het school- en clubzwemmen nog zoveel mogelijk te behouden en het beschikbare personeel hierop in te zetten. Gemeenteraadslid Marcel Van Hoof (ETA+) had het graag anders gezien.

“Kunnen er echt geen redders vanuit de omliggende dorpen ingeschakeld worden voor het publiek zwemmen, tot de opening van het nieuwe zwembad De Lo? Dat kunnen voor mijn part ook jobstudenten zijn. Of laten de gemeentelijke financiën dit niet toe?”, aldus Van Hoof tijdens de gemeenteraad van dinsdagavond. Volgens schepen van Sport Eddy Gorris (N-VA) was het inderdaad gepland dat de overgang van het oude naar het nieuwe zwembad naadloos aan elkaar zouden aansluiten. “Maar de realiteit is dat er een gebrek aan redders is. Blijkbaar is het een knelpuntberoep. We hadden oorspronkelijk drie redders, waarvan er twee worden tewerkgesteld in het nieuwe zwembad en de derde voor een andere carrière kiest.”

“Jobstudenten inschakelen is eveneens een moeilijk gegeven, aangezien studenten begin dit jaar nog in de examenperiode zitten. We moeten uiteraard ten alle tijden de veiligheid kunnen garanderen, vandaar dat we het beschikbare personeel willen inzetten op het school- en clubzwemmen.” Volgens de schepen zijn de twee maanden zonder publieke zwemuren geen drama. “We gaan van Bokrijk-achtige toestanden naar een moderne infrastructuur. Die twee maanden wachten zullen de moeite waard zijn.”