Moeder (25) krijgt twee jaar cel met uitstel na klappen aan zevenjarig zoontje Tim Van Der Zeypen

27 mei 2020

17u00 0 Heist-Op-Den-Berg Een 25-jarige vrouw uit Willebroek met Bosnische roots is door de rechtbank in Mechelen schuldig bevonden voor het slagen aan haar zoontje. Ze deed dat volgens het openbaar ministerie met een kabel of riem. Het kind liep ernstige striemen en blauwe plekken op. Ze kreeg een celstraf van twee jaar met probatie-uitstel.

Het was de school van het kind dat twee jaar geleden alarm sloeg. Het kind kwam toen terug op school na de middagpauze en vertoonde verwondingen. Naar verluidt was dat ook niet de eerste keer. De politie werd verwittigd en startte een onderzoek op maar het verhoor van het kind alsook van zijn oudere broer verliep moeilijk. Zo waren ze erg terughoudend en konden ze niet vertellen vanwaar die verwondingen afkomstig waren.

De moeder zelf minimaliseerde de slagen. “Buiten een pedagogische tik, heb ik hem nooit geslagen”, zei de 25-jarige vrouw. “De verwondingen zijn afkomstig van een val van de trap of door epileptische aanvallen.” Maar die verklaringen werden door de wetsdokter tegengesproken. Het kind werd na de feiten samen met zijn ouder broer en twee jongere zusje weggenomen uit het ouderlijk milieu. Er is nu opnieuw voorzichtig en begeleid contact tussen de kinderen en de moeder.

Twee jaar met uitstel

Het parket tilde zwaar aan de feiten. “Voor de ouders lijkt een ‘het zal niet gebeuren’ voldoende om er mee weg te geraken maar voor ons is niet voldoende”, besloot Poelmans. Er werd een celstraf geëist van vier jaar effectief. Haar verdediging schrok van de strafmaat. Er werd een psychiatrisch onderzoek gevraagd. De rechtbank ging hier niet op in. Ze veroordeelde de vrouw tot twee jaar cel met probatie-uitstel.

Ook de man werd veroordeeld. Hij kreeg diezelfde straf omdat hij niet zou hebben ingegrepen tijdens de feiten. Zijn advocate vroeg de vrijspraak. Volgens haar kon de man niet op de hoogte zijn geweest: “De moeder kleedde de kinderen aan. Hoe kon hij die verwondingen hebben gezien." Aan het kind werd een schadevergoeding toegekend zo’n 3.500 euro provisioneel. “Voor het kind waren de feiten bijzonder traumatisch”, besloot meester Bieke Vanden Acker. “Hij is nog steeds angstig is opnieuw in bed beginnen te plassen.”

Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.