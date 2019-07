Modelvliegtuigen kleuren dit weekend Wiekevorstse lucht Antoon Verbeeck

05 juli 2019

15u58 3

Modelvliegclub MASH uit Wiekevorst organiseert dit weekend haar jaarlijkse Fly-In aan de Wiekevorste Goorweg. Tal van modelvliegtuigen gaan op zaterdag en zondag vanaf 10 uur de lucht in. “Een ervaren commentator zorgt voor de nodige achtergrondinformatie en alle facetten binnen de hobby komen aan bod: kunstvlucht, zweefvliegen, helikopter, tweedekker, driedekker, tweemotor, driemotor,... voor ieder wat wils. Een leuk extraatje is de mogelijkheid voor het publiek om de modellen van dichtbij te ontdekken. Tussen 12 en 12.30 uur is iedereen welkom in de pits”, zegt Adriaan Wilquet van MASH. “Om de kleintjes te plezieren zijn er in de loop van het weekend ook verschillende snoepdroppings voorzien. Meerdere modellen worden met snoep geladen, vliegen een korte vlucht en naar grote vreugde van de kinderen wordt de snoep nadien voor hen op het vliegveld gedropt. Voor deze editie van de Fly-In wordt ook een gratis tombola voorzien met enkele mooie prijzen, waaronder onder andere twee gratis ballonvaarten.” De toegang tot het evenement is gratis.