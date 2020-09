Minister Diependaele bezoekt kasteeldomein Hof Ter Laken in Booischot: “Moeten niet altijd naar het buitenland voor schitterende plaatsen” Antoon Verbeeck

23 september 2020

12u41 0 Heist-Op-Den-Berg Vlaams Minister Matthias Diependaele (N-VA), bevoegd voor Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, bezocht vanmorgen het kasteeldomein Hof Ter Laken in Booischot. De minister kreeg er een toelichting over de werking van Kempens Landschap als erfgoedorganisatie en de ambities met het kasteel, de remise en het park. Wat de nieuwe bestemming zal zijn van de gebouwen is nog onbekend.

Voor de minister was het zijn eerste bezoek aan het domein. In het kasteel zelf kreeg hij meer informatie over de verschillende projecten van Kempens Landschap in onze provincie. Daarna volgde een rondleiding op het domein. “Ik denk dat we meer en meer moeten beseffen dat er in Vlaanderen heel wat schitterende plaatsen zijn, en we het niet altijd in het buitenland moeten gaan zoeken. Dit is een fantastisch domein met een bescheiden maar mooi kasteel. De Vlaming mag hier trots op zijn”, sprak Diependaele.

Premie voor herstellingen

Aan de gebouwen in Hof Ter Laken dient er de komende jaren nog wel wat werk te gebeuren. Zo start men volgende maand met een behandeling tegen zwammen en een dakgootherstel. Of het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg en Kempens Landschap in de toekomst kunnen rekenen op Vlaamse centen voor de verfraaiingswerken, en wanneer dat dan precies zal zijn, is nog onduidelijk. “Ze staan nu op de wachtlijst. Vorige week vrijdag hebben we een nieuw financieringssysteem in werking laten treden. Voor bepaalde projecten van Kempens Landschap die nu op de wachtlijst staan, zal men gebruik kunnen maken van de verhoogde standaardpremie, die van 25.000 naar maximaal 250.000 euro gaat. Er staan hier op het domein heel wat gebouwen die door een paar jaar zonder onderhoud, heel hard verslechterd te zijn. Met de verhoging van de premie willen we meer inspelen op het onderhoud van dergelijke gebouwen. Voor grotere restauraties wordt er gewerkt met thematische oproepen”, aldus de minister.

Kasteel

De baron en barones die jarenlang in het kasteel woonden, zijn ondertussen vertrokken. Op termijn willen het gemeentebestuur en Kempens Landschap een derde partner inschakelen voor een nieuwe invulling van het kasteel. “We zijn gestart met veertig geïnteresseerden, waarvan de helft werd geselecteerd. De gesprekken zijn nu afgerond. Er blijven nog drie kandidaten over”, vertelt burgemeester Luc Vleugels (CD&V), die liever niets kwijt wil over de plannen van de drie laatste kandidaten. “Wel is zeker dat een zo groot mogelijke toegankelijkheid zeer belangrijk is. Het is onze intentie om zo snel mogelijk die derde partner vast te leggen.”