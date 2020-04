Mieke en Jan uit Itegem stikken elke dag mondmaskers voor iedereen die er een nodig heeft: “Net een minibedrijfje, maar dan wel één zonder winstbejag” Antoon Verbeeck

16 april 2020

14u53 0 Heist-Op-Den-Berg Het Itegemse koppel Mieke Smits en Jan Symons is al langer dan een maand mondmaskers aan het maken voor iedereen die er één nodig heeft. Het resultaat van hun inspanningen: 1.100 mondmaskers, gemaakt van restjes kledingstof. Onder andere in Gent en Brugge lopen er mensen met een Itegems mondmasker rond.

Zeven jaar geleden trok Mieke op naaicursus en sindsdien maakt ze geregeld kledingstukken voor dochterlief en kleinzoon. Nu ze, net als de rest van België, in haar kot moet blijven, heeft ze zich op een nieuw project gestort: het maken van stoffen mondmaskers. “Op vrijdag 13 maart, de dag dat de eerste maatregelen werden uitgeroepen, heb ik mijn eerste patroon voor de mondmaskers gemaakt. Vier dagen van de week pas ik op mijn kleinzoon Amadee, maar dat is nu uiteraard niet meer mogelijk. Ik was bang voor het zwarte gat en wou mijn tijd op een leuke manier invullen”, vertelt Mieke. “Gelukkig had ik nog heel wat restjes stof in huis om aan mijn eerste maskers te starten. Het begon met zes stuks, dat werden er al snel 40, en ondertussen zitten we over de duizend maskers.”

Geoliede machine

Enkele vriendinnen en schoonzussen van Mieke naaiden in hun eigen kot mee, maar het grootste deel werd wel in Itegem gemaakt. “Samen met de hulp van Jan. We zijn ondertussen een geoliede machine. Wat wil je, als je hier ontzettend veel uren hebt gespendeerd. De eerste veertien dagen hebben we zeven dagen op zeven van zes uur ‘s morgens tot 9 uur ‘s avonds maskers gemaakt. Op den duur was dat uiteraard niet meer te doen. We doen het nu wat rustiger aan, maar het is nog steeds druk hoor. Nu zijn er zo’n 150 bestellingen binnen. Ondertussen zijn mijn eigen stofrestjes op, maar hier en daar vinden we stukken stof om om te toveren tot maskers.”

Zwerfkatjes

“Het is eigenlijk een minibedrijfje, maar dan wel één zonder winstbejag. Ik wil de belastingen niet aan mijn deur krijgen hé”, knipoogt Mieke. “Ik heb altijd gezegd dat ik er geen vergoeding voor moet krijgen. Als de mensen toch iets willen geven, dan geef ik dat uit aan eten voor zwerfkatjes. Ik ontferm me hier in Itegem over twee schuilhuisjes voor katten. Die beestjes moeten ook eten krijgen natuurlijk. Ik denk er nu wel aan om 2 euro te vragen voor een maskers, wat nog altijd weinig is. De stikdraad en elastieken kosten me nu eenmaal centen.” Wie een masker bij Mieke en Jan wil bestellen, doet dat door een berichtje te sturen naar haar Facebookprofiel. “We sturen de maskers meestal op met de post. Ik denk dat we ondertussen al naar alle uithoeken van Vlaanderen een masker hebben gestuurd. Je kan ze hier ook op ons terras komen afhalen.”

Niet beu

“Of ik het nog niet beu ben? Helemaal niet. Vanmorgen was ik om half vijf al lapjes aan het knippen. Wat zou ik anders met mijn tijd kunnen doen? Mijn kleinzoon zie ik alleen verschijnen op mijn smartphone en ik mag niet verder dan de lokale Delhaize gaan. Ik wil nu niet als een halve non klinken, maar de voldoening die ik hieruit haal, is heel groot én het verzet mijn zinnen.”