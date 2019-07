Metalbands komen café ‘t Wit Paard platspelen Antoon Verbeeck

09 juli 2019

13u11 0

In café ‘t Wit paard in Heist-Goor komen op vrijdag 19 juli enkele metalbands langs. Voor de vierde editie van ‘Metal Militia’ nodigden de cafébazen de bands Farsight, Gunsblaze, Raider en Albion. Het eerste optreden gaat om 19 uur van start. De toegang is gratis.