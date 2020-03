Merendeel Heistse horeca hield zich aan verplicht sluitingsuur: “Geen boetes uitgeschreven” Antoon Verbeeck

15 maart 2020

De vervroegde sluiting van de horecazaken in Heist-op-den-Berg is zonder enig probleem verlopen, deelt de lokale politie mee. Op vrijdagavond moesten alle horecazaken in Vlaanderen om middernacht starten met hun sluitingsperiode die tot 3 april zal duren, één van de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. In Heist moesten de horecazaken al om 21 uur de deuren sluiten.

“Het merendeel van de zaakvoerders waren meewerkend en hadden begrip voor de situatie. Er werden geen boetes uitgeschreven”, klinkt het bij politiezone Heist-op-den-Berg. Een zaak in de Bergstraat, in het centrum van de gemeente, was nog wel open na 21 uur. “Maar het sloot de deuren toen de politie er over de vloer kwam."