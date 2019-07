Meisje dient klacht in omdat verdovend middel in haar drankje werd gedaan TVDZM

02 juli 2019

08u30 0 Heist-Op-Den-Berg De Mechelse afdeling van het Antwerpse parket is samen met de politie van Heist-op-den-Berg een onderzoek gestart nadat een meisje uit Heist-op-den-Berg klacht had ingediend. Haar drankje werd vermoedelijk aangelengd met een verdovend middel.

Kort nadat ze haar drankje had opgedronken toen ze van de toiletten kwam, kreeg ze een black-out. De politie voert verder onderzoek uit en spoort een mogelijke verdachten op. “Voorlopig kunnen we nog niet meer kwijt”, luidt het in een mededeling van het parket.