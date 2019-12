Marktkramen op Cultuurplein verhuizen naar Bergstraat: “Meer parking voor bezoekers én leven in leeg stuk Bergstraat” Antoon Verbeeck

02 december 2019

15u21 0 Heist-Op-Den-Berg De maandagmarkt van Heist-op-den-berg krijgt begin 2020 een nieuwe opstelling. De kramen op het Cultuurplein verhuizen naar de Bergstraat, waar momenteel het stuk tussen hamburgerrestaurant Hamburg en Boetiek Noémie leeg is. “We willen zo wat meer leven brengen in dat stuk van de Bergstraat”, aldus schepen van Markten Patrick Feyaerts (Open Vld).

Als er één ding is waar Heist-op-den-Berg om bekend staat, dan zijn het wel haar markten. Op zondagochtend- en middag kan je in Frans Coeckelbergsstraat en zijstraten iets op de kop tikken tijdens de traditionele voddenmarkt. Een dag later is de maandagmarkt in de winkelstraat Bergstraat en op het Cultuurplein. Hoewel die laatste minder populair is dan zijn zondagse variant, zou die volgens schepen Feyaerts “het nog steeds beter doen dan gelijkaardige markten in de regio”.

Toch wil het lokaal bestuur een aanpassing doen aan het huidige concept van de maandagmarkt. “Momenteel is het stuk Bergstraat dat richting Stationsstraat loopt nog leeg. De kramen die nu op het Cultuurplein staan zullen hier hun plaats krijgen. Het was eerst onze bedoeling om de nieuwe opstelling meteen na nieuwjaar uit te testen, maar we gaan nog enkele weken wachten. We gaan eerst met de kramers rond de tafel zitten”, zegt schepen van Markten Patrick Feyaerts (Open Vld), die de verhuis uit de doeken deed tijdens het politiek debat van ETA+.

Meer parking

“Met een verhuis willen we leven brengen in het laatste stuk van de Bergstraat. Bovendien creëren we op deze manier extra parking voor marktbezoekers, aangezien de kramen op het Cultuurplein parkeerplaatsen innemen”, is de reden. Een verhuis naar de Bergstraat kwam in 2017 ook al ter sprake, als denkpiste om de markt beter te beveiligen tegen terreurdreiging. Dat bleek toen gevoelig te liggen bij enkele kramers van het Cultuurplein. De kramers vreesden dat klanten niet langer hun weg zouden vinden naar de nieuwe locatie.

Begin 2020 wordt de denkpiste dus een feit. “We krijgen nu nog enkele maanden de tijd om onze klanten te verwittigen. Hopelijk is dit voldoende om onze nieuwe locatie in de Bergstraat bekend te maken. Op het Cultuurplein blijven staan, krijgt onze voorkeur. Maar anderzijds komt er zo wel meer parkeerruimte, wat de aantrekkelijkheid van de markt verhoogt. Hoe dan ook wordt het afwachten welk effect onze nieuwe plaats zal hebben”, aldus Eric Van den Broeck van viskraam Eric & Chris.

Inspraak

“In principe ben ik niet tegen een verhuis, zolang die maar goed geregeld wordt”, reageert Valerie Haegeman van kippenkraam Superkip. “Onze locatie op het Cultuurplein is ideaal voor bezoekers die alleen op het plein moeten zijn, want ze kunnen er ook hun wagen kwijt. Ik vrees dat klanten onze nieuwe locatie niet meteen gaan vinden. Ik heb zelf nog niets gehoord van de gemeente en hoop dat we als marktkramer toch nog wat inspraak krijgen. Dat we onze kramen moeten verhuizen, lijkt me al een uitgemaakte zaak.” Volgens de schepen zal er voldoende promotie gemaakt worden om de nieuwe locaties van de kramen bekend te maken bij de marktganger.