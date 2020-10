Man vraagt straf met uitstel voor bezit van speed Tim Van Der Zeypen

12 oktober 2020

Een man uit Heist-op-de-Berg is maandagvoormiddag een straf met uitstel komen vragen aan rechter Erika Colpin. De Heistenaar werd in 2019 bij verstek veroordeeld tot een celstraf van vijf maanden effectief voor het bezit van 0,3 gram speed. “Voor eigen gebruik”, zei zijn advocaat vandaag. “De feiten worden niet betwist, de straf wel.” Er werd dus een mildere straf gevraagd. Of hij die zal krijgen, is nog af te wachten. Het parket verzette zich tegen vraag om mildheid. Onder meer omwille van zijn strafregister. Hij werd namelijk al drie keer veroordeeld en liep in totaal al een celstraf op van 38 maanden.

Vonnis op 26 oktober.