Man tekent verzet aan tegen veroordeling voor mededaderschap aan diefstal: “Ik heb er nooit vragen bij gesteld, ik wou gewoon helpen ” TVDZM

18 februari 2020

11u40 0 Heist-Op-Den-Berg Een man uit Heist-op-den-Berg kwam vandaag de vrijspraak vragen. Eind 2019 werd hij bij verstek veroordeeld voor mededaderschap aan diefstal. Hij kreeg toen een celstraf van twee maanden en een geldboete van 400 euro effectief.

De beklaagde ging destijds tanken met de tankkaart van een voormalige werknemer van een koerierbedrijf uit Putte. Juan D.V. had die kaart achterhouden na zijn ontslag. Hij liet kennissen er vervolgens mee tanken in ruil voor geld. “Zo wou ik achtergehouden gelden innen”, klonk het bij D.V. op zitting destijds.

D.V. werd al veroordeeld maar ook de verschillende kennissen die hij liet tanken, waaronder de Heistenaar, stonden terecht en werden in 2019 veroordeeld. Huidige beklaagde tankte zo in 2018 voor vijftig euro in plaats van 65 euro. “Maar ik heb er nooit over nagedacht en ik wou helemaal niet stelen”, zei hij vandaag op zitting. “Ik dacht gewoon een vriend te helpen.”

Hij vroeg vandaag principieel de vrijspraak maar was ook akkoord met een straf met uitstel. “Zolang ik maar niet naar de gevangenis moet. Ik moet nog één jaar werken en ik kan op pensioen”, besloot de man. Het parket vroeg de bevestiging van het verstekvonnis.

Rechter Jessica Bourlet velt een vonnis op 9 maart.