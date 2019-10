Man steelt voor duizenden euro’s aan sigaretten: “Ik deed het omdat ik onder invloed was van drugs” TVDZM

29 december 2019

13u35 0 Heist-Op-Den-Berg Een man uit Heist-op-den-Berg heeft zich maandag mogen verantwoorden voor een inbraak in een nachtwinkel langs de Liersesteenweg én een inbraakpoging daartoe. Hij ging er destijds vandoor met sigaretten. Hij riskeert nu een celstraf van zes maanden met probatie-uitstel.

“Ik heb die diefstallen niet gepleegd omdat ik schulden had of het financieel moeilijk had. Wel omdat ik onder invloed was van Speed”, verklaarde de Heistenaar destijds aan de politie. Die hadden hem herkend op camerabeelden van de nachtwinkel. Op 23 januari 2019 was hij de handelszaak binnengedrongen en ging hij ervandoor met duizenden euro’s aan sigaretten. Een deel ervan werd bij een huiszoeking teruggevonden.

Enkele dagen later na de eerste inbraak, werd hij opnieuw opgemerkt op de camerabeelden bij een tweede inbraak. Alleen bleef het toen bij een poging. De schade aan de uitbater van de nachtwinkel, zo’n 2.000 euro, werd intussen al vergoed. Bijkomend riskeert hij nu nog naast een celstraf van zes maanden ook nog een geldboete tot 8.000 euro met uitstel.

Die straf kwam er onder meer omwille van de inbraak en inbraakpoging maar ook omdat er bij de huiszoeking drugs werd gevonden. Het ging om zo’n 18 gram Speed. Zijn raadsman Eric Verbist vertelde vandaag op zitting dat hij een drugsprobleem heeft en stelde een begeleiding voor zijn drugsproblematiek voor. Die bleek nodig te zijn. Op zitting moest de Heistenaar een drugstest ondergaan en bleek hij onder invloed te zijn van cannabis en Speed.

Vonnis op 25 november.