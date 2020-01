Man schuldig aan zware agressie tegenover neef (70) TVDZM

14 januari 2020

13u00 0 Heist-Op-Den-Berg Een man (40) uit Heist-op-den-Berg is schuldig bevonden aan extreme agressie tegenover zijn dertig jaar oudere neef. “Het gepest was me te veel geworden”, aldus de veertiger op zitting vorige maand. Hij kreeg nu een autonome probatiestraf.

De feiten dateren al van bijna drie jaar geleden. Toen eindigde een jarenlange vete in een zware vechtpartij in de buurt van de woning van het slachtoffer. “In een ware kungfu-stijl werd mijn cliënt bijna afgemaakt. Zes rake trappen kreeg hij toen in het aangezicht. De verwondingen waren heel ernstig waardoor hij tot op vandaag nog steeds last heeft. Zo ondervindt hij slaapstoornissen”, aldus de advocaat van de zeventiger.

Vrijspraak

Op basis van camerabeelden werd de beklaagde geïdentificeerd. De man werd wat later gearresteerd en verzette zich hevig. Volgens het parket moest de politie destijds pepperspray gebruiken om hem onder controle te krijgen. Het parket vroeg vier jaar cel met uitstel, de veertiger ontkende de feiten niet maar vroeg wel een een vrijspraak.

APS

“Ik was moe gepest”, aldus de veertiger. “Inmiddels weet ik ook dat wat ik daar gedaan heb, niet oké was.” De rechter achtte de feiten voldoende bewezen maar legde hem nog geen straf op. Door de autonome probatiestraf (APS) gaat het justitiehuis in Mechelen op zoek naar gepaste voorwaarden. Aan zijn neef moet hij wel een schadevergoeding betalen van meer dan 3.500 euro.

Of de Heistenaar beroep zal aanteken, is nog niet geweten.