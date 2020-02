Man riskeert zes maanden cel nadat hij OCMW bedreigt: “Ik kom jullie allemaal doodschieten” TVDZM

10 februari 2020

16u50 0 Heist-Op-Den-Berg Jean V., een naar Spanje geëmigreerde Heistenaar, riskeert een celstraf van zes maanden. De man stond terecht voor belaging en bedreiging. Vorig jaar belde hij verschillende keren naar het OCMW van Heist-op-den-Berg. Hij bedreigde ook het personeel met de dood.

De aanleiding voor de feiten dateert van een jaar eerder. Toen verloor hij een juridische zaak over een huurgeschil. Omdat hij zich in de steek gelaten voelde door de gemeente, begon hij het OCMW te viseren. Zo belde hij in maart naar een medewerker en begon hij haar uit te schelden.

“Hij was het naar eigen zeggen allemaal kotsbeu en zou vanuit Spanje terugkeren naar Heist-op-den-Berg om iedereen te komen doodschieten”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy op zitting maandagochtend. “Drie maanden later herhaalden deze feiten zich.”

Alcoholgebruik

De man werd al snel geïdentificeerd en verhoord. Hij gaf de feiten toe maar verschuilde zich achter overdreven alcoholgebruik. “Maar dat is helmaal geen excuus voor zijn daden”, besloot Van Looy. “Bovendien liep hij in het verleden al verschillende veroordelingen op.”

Het parket eiste naast een celstraf van zes maanden ook nog een geldboete van honderd euro. Het OCMW stelde zich tot slot burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van een euro. “Om aan te tonen dat dit echt niet door de beugel kan”, zei de advocate. De beklaagde daagde niet op voor zijn proces.

Het vonnis volgt op 9 maart.