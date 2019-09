Man riskeert drie jaar cel nadat hij volgens parket bewust inreed op politiecombi, verdediging betwist: “Ik heb mijn moeder verloren in een ongeval, ik zou nooit bewust op iemand inrijden” Tim Van der Zeypen

19 september 2019

16u15 0 Heist-Op-Den-Berg Een 25-jarige man uit Heist-op-den-Berg riskeert een celstraf van drie jaar effectief nadat hij volgens het parket in juni 2019 tot twee keer toe wou inrijden op een politiecombi tijdens een achtervolging. Die kwam tot stand nadat een ANPR-camera een verdacht voertuig had opgemerkt met gestolen nummerplaten. De twintiger ontkent niet dat hij zich heeft misdragen in het verkeer maar betwist wel de poging doodslag. “Ik heb nooit de bedoeling gehad om iemand te doden”, klonk het.

De wagen werd voor het eerst opgemerkt in de Hallaarstraat in Itegem. De chauffeur zette zich aan de kant maar wanneer de politie hem wilde gaan controleren, sloeg de 25-jarige alsnog op de vlucht. De agenten gingen in de achtervolging en kregen meteen ondersteuning van verschillende collega's. De achtervolging leidde de politie door Heist-op-den-Berg, Berlaar en zelfs Nijlen. Niet enkel werden er verschillende verkeersovertredingen begaan, er zouden ook snelheden zijn gehaald tot 170 kilometer per uur.

Tijdens de achtervolging, reed de chauffeur volgens het parket, op de Bevelsesteenweg in Nijlen voor het eerst frontaal in op een combi van de politiezone Berlaar-Nijlen. “Wanneer hij dit voor een tweede keer herhaalde, deze keer in de Hallaard in Itegem, moest een ander combi een manoeuvre uitvoeren waardoor de agenten samen met hun combi in een gracht naast de rijbaan sukkelden”, klonk het. “De agenten raakten niet gewond. De combi raakte wel beschadigd en moest worden getakeld.”

Geen rijbewijs

De twintiger sloeg na de bijna-aanrijding te voet op de vlucht. Er volgde een grote zoekactie met speurhonden maar zonder succes. Niet veel later ging hij zich zelf aanbieden op het politiekantoor met zijn advocaat. Naar verluidt zou hij op het moment van de feiten niet over een rijbewijs hebben beschikt omdat dit was ingetrokken na een eerdere veroordeling. Dat was ook meteen de reden voor zijn vlucht.

Dat het voertuig gestolen nummerplaten had, werd niet betwist. Alleen zou hij dat niet hebben geweten. De wagen zou hij hebben aangekocht met de nummerplaten al op. De diefstal kon het parket niet hard maken. Hierdoor stond hij vandaag niet terecht voor diefstal maar wel voor poging doodslag, kwaadwillige belemmering van het verkeer en weerspannigheid. Het parket eiste een celstraf van drie jaar effectief, een geldboete en de verbeurdverklaring van de wagen.

Probatie-opschorting

Enkel de poging doodslag werd op zitting door de 25-jarige betwist. “Ik ben dom geweest om niet te stoppen voor de politie maar ik zou nooit bewust op iemand inrijden. In 2011 ben ik mijn moeder verloren in een verkeersongeval”, vertelde de 25-jarige nog op zitting. Zijn raadsman vroeg een probatie-opschorting of een werkstraf. Of hij die ook krijgt weten we op 3 oktober 2019.