Man gaat door het lint na ruzie met ex en spuwt naar politie-inspecteurs Tim Van Der Zeypen

16 september 2020

14u15 0 Heist-Op-Den-Berg Een celstraf van vijftien maanden met probatie-uitstel. Die straf hangt Rob P. uit Herselt boven het hoofd. Hij stond terecht voor het spuwen naar twee inspecteurs van de politiezone Heist-op-den-Berg.

In juli dit jaar wilde P. een woonzorgcentrum in Heist binnendringen. De man was dronken en droeg geen mondneusmasker. Bij aankomst van de politie bleek dat er zowel bloed als spuugsel op de grond werd lag. Beklaagde zelf werd ook aangesproken. Hij vertoonde verwondingen aan zijn kin. Wanneer de agenten hem wilde meenemen naar het politiekantoor, begon hij zich weerspannig te gedragen.

“Hij trachtte zich los te trekken en wou steeds opnieuw naar het woonzorgcentrum trekken, maar omdat hij telkens werd tegengehouden, begon hij in het rond te spuwen. Zowel naar de twee politie-inspecteurs als in de politiecombi”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens op zitting woensdag. Zij vorderde vijftien maanden cel en een geldboete die kan oplopen tot 1.200 euro met probatie-uitstel.

“Ik drink niet vaak”

De man trok destijds naar het woonzorgcentrum omdat zijn ex-vriendin er werkt als kapster. Hij wou met haar praten omdat hij net een briefje van de gevangenis had ontvangen na een veroordeling bij verstek tot een celstraf van acht maanden voor het telen van cannabis. Bij zijn aankomst was hij duidelijk over zijn toeren. “Wanneer zijn ex het gesprek wou stopzetten om verder te gaan werken, ging hij door het lint”, luidde het nog.

Achteraf bleek P. niet enkel onder invloed te zijn van drugs, maar had hij ook teveel gedronken. Zelf verklaarde hij een vierde van een fles Wodka te hebben uitgedronken. “Maar ik drink normaal gezien niet vaak en kan daar dus niet zo goed tegen”, zei hij aan de politie tijdens zijn verhoor. “Ik kan er me dus maar weinig van herinneren.” De verdediging vroeg vandaag een werkstraf, maar kon zich ook vinden een straf met uitstel.

Vonnis volgt op 30 september.