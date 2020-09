Man (74) overleden tijdens het verzorgen van Koi-vissen: “Die vissen waren zijn hele leven” Tim Van Der Zeypen

17 september 2020

18u00 0 Heist-Op-Den-Berg In een waterput in de tuin van een woning langs de Kriekenstraat in Heist-op-den-Berg is donderdag het levenloze lichaam aangetroffen van een 74-jarige man. De man stierf tijdens het verzorgen van zijn Koi-vissen.

“Die vissen? Die waren zijn leven”, luidt het in de buurt. “Hij was er vaak over bezig.” In de kriekenstraat werd vanmiddag geschrokken gereageerd op het overlijden van de zeventiger. Enkele uren voordien had zijn vrouw hem aangetroffen. De man was in een waterput in een technische ruimte beland. De hulpdiensten werden erbij gehaald en kwamen massaal ter plaatse. De Heistse brandweer van hulpverleningszone Rivierenland haalde de man uit het water en draagden hem over aan de medische diensten. Zij probeerde de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

Koi-vissen

Om de oorzaak van zijn overlijden te onderzoeken, startte de politie van Heist-op-den-Berg een onderzoek op. De omgeving werd hermetisch afgesloten en ook het parket werd ingelicht. Volgens de eerste vaststellingen zou de man in de waterput zijn beland bij het verzorgen van zijn Koi-vissen. “Het was zijn grote hobby”, klinkt het nog bij de buren. “Hij was ook steeds heel vriendelijk en deed wel vaker een babbeltje. Hij zal gemist worden in de straat.”

Onwel?

De man had in zijn tuin een grote vijver met verschillen Koi-vissen. Vanochtend ging hij zoals wel vaker de vijver verzorgen. Momenteel is wel nog niet duidelijk hoe de man in de waterput kon vallen. Ofwel sukkelde de zeventiger er per ongeluk in ofwel werd de man onwel. Vermoedelijk zal er ook nog een autopsie worden uitgevoerd. De Politie sluit een crimineel opzet wel al volledig uit.