Man (69) die spaarpotje in frituur stal, riskeert zes maanden cel Tim Van Der Zeypen

03 juni 2020

17u10 0 Heist-Op-Den-Berg Een man uit Heist-op-den-Berg riskeert een celstraf van zes maanden met uitstel alsook een geldboete die kan oplopen tot 800 euro. Een man uit Heist-op-den-Berg riskeert een celstraf van zes maanden met uitstel alsook een geldboete die kan oplopen tot 800 euro. Hij moest zich vanochtend komen verantwoorden voor de diefstal van een spaarpotje in frituur ‘t Leopoldje

De diefstal gebeurde in oktober 2018. De zestiger was toen gaan eten in de frituur. Na het eten en wanneer hij opnieuw naar buiten ging, nam hij de spaarpot mee. De buit? Zo’n 45 euro en volgens de uitbater destijds ging het om de fooien voor het personeel. De diefstal werd gefilmd door bewakingsbeelden en na een klacht bij de politie, konden de agenten een man identificeren. Het ging om een 69-jarige man uit Heist-op-den-Berg. Hij werd uitgenodigd voor verhoor maar daagde niet op.

Op de zitting vandaag liet hij zich vertegenwoordigen door een advocaat. Hij vroeg aan de rechtbank om de man niet te veroordelen tot een celstraf van zes maanden met uitstel maar vroeg om een opschorting. Naar verluidt kampt de man met een alcoholverslaving en is hij ook zwak begaafd. “De feiten worden niet betwist maar mijn cliënt staat onder bewindvoering, heeft schulden en is met pensioen”, pleitte meester Yves Vekemans. Een vonnis volgt op 24 juni.