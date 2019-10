Man (49) staat terecht voor bezit en verspreiding van kinderporno TVDZM

17 oktober 2019

Een 49-jarige man uit Heist-op-den-Berg heeft zich donderdag moeten verantwoorden voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Het was het Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen dat alarm sloeg. Zij hadden opgemerkt dat de veertiger kinderpornografisch materiaal had verstuurd vanop zijn computer. De politie werd erbij gehaald en het gerecht startte een onderzoek op. Bij een huiszoeking werden er verschillende foto’s teruggevonden. Beklaagde zelf gaf de feiten ook meteen toe. “Zijn vrouw is aseksueel en mijn cliënt zocht een uitweg op het internet. Hij is alleen steeds verder gegaan”, zei zijn raadsman Dirk Jacobs op zitting vanochtend. Alleen het verspreiden werd betwist. De man is intussen in begeleiding bij de psychiater. Volgens die zijn bevindingen begrijpt de man intussen dat wat hij heeft gedaan, verkeerd is. De verdediging vroeg daarom om niet in te gaan op de gevorderde celstraf van zes maanden met probatie-uitstel en vroeg een opschorting van straf. Vonnis op 14 november.