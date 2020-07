Man (31) start met cocaïnehandel door schulden “Met een drugshandel, schulden willen afbetalen is nooit de oplossing.” Tim Van Der Zeypen

02 juli 2020

11u05 0 Heist-Op-Den-Berg Een 31-jarige Mechelaar riskeert een celstraf van twaalf maanden met uitstel. De dertiger stond terecht voor het verhandelen van cocaïne. Naar eigen zeggen deed hij het om zijn gokschulden af te betalen.

“Dat is nooit de oplossing”, gaf rechter Luc Potargent, de 31-jarige beklaagde mee. “Door te gaan handelen in drugs, wordt de schuldenberg na een veroordeling alleen maar groter.” Hiermee verwees de rechter al meteen naar de vordering van het parket. Want die vorderde niet enkel een celstraf van twaalf maanden, maar ook een geldboete die kan oplopen tot 8.000 euro.

De feiten dateren van 4 mei jongstleden. Toen werd hij op heterdaad betrapt bij een drugsdeal in het centrum van Schriek. Dat gebeurde door een inspecteur uit de naastgelegen politiezone BRT (Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo) Na de deal, kruiste de dertiger een anoniem voertuig van de politiezone Heist-op-den-Berg en die zette meteen de achtervolging in.

Cocaïne

“Tijdens die achtervolging gooide de dertiger een plastic zak uit zijn voertuig . Die kwam terecht in een weide. Achteraf zou blijken dat er in die plastic zak 39 gram cocaïne zat verspreid over 44 kleine pakjes”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy. “Nog in de auto werden enkele kleine zakjes met cannabis alsook een geldsom gevonden.”

Wanneer de dertiger aan de kant kon worden gezet en werd verhoord, gaf hij de feiten meteen toe. Aan de onderzoeksrechter verklaarde hij zelfs heel eerlijk dat hij schulden had opgelopen en een lucratief voorstel had gekregen om snel geld bij te verdienen. Naar eigen zeggen was hij ook nog maar één maand bezig. “En de vlucht was een paniekreactie”, klonk het nog.

Coronacrisis

“Het zijn geen excuses maar door de coronacrisis moest hij zijn zaak sluiten. Hierdoor was het terugbetalen van de schulden bijzonder moeilijk geworden”, verdedigde meester Frédéric Thiebaut zijn cliënt. Hij verzette zich op zitting niet tegen een straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden.

Een vonnis volgt op 15 juli.