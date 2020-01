Maandenlang omrijden voor bouwwerken in Oude Godstraat Antoon Verbeeck

13 januari 2020

14u43 0

In de Oude Godstraat in Heist-op-den-Berg gingen vandaag bouwwerken van start die de komende maanden voor verkeerssomleidingen zullen zorgen. De werken vinden plaats ter hoogte van 19C – 19 E op een onbebouwd stuk grond. “Voor autoverkeer tussen de Herentalsesteenweg en Landekenstraat is er enkelrichting ingesteld. Het verkeer komende van Herentalsesteenweg richting Lostraat kan gewoon door. In de andere richting moet je een omleiding volgen langs Westerlosesteenweg-Dorpsstraat-Ijzerenweg. Dit is de officiële omleiding die hoofdzakelijk zal dienen voor vrachtverkeer”, zegt schepen van Lokale Mobiliteit Katleen Vantyghem (N-VA). “De werken zouden rond 15 mei afgerond zijn. “Hopelijk vroeger. De bouwheer heeft ons verzekerd dat hij alles in het mogelijke gaat doen om de bouwwerken zo spoedig mogelijk klaar te hebben.”