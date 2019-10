Lokale hardcorehelden van Victims of Society spelen na 10 jaar reünieshow: “Zin in nieuw album, alleen geen tijd” Fans krijgen vrijdag in Hnita Hoeve werk van het eerste album te horen Antoon Verbeeck

10 oktober 2019

20u31 6 Heist-Op-Den-Berg De Heistse hardcoreformatie Victims of Society maakt een comeback. Op vrijdag speelt het vijftal, dat in Heist-op-den-Berg en omstreken een heldenstatus geniet bij liefhebbers van het genre, in het voorprogramma van de bevriende jarige band The End of Ernie. Hun laatste show dateert uit 2009, ook toen ging het om een reünieshow.

Na vier albums en verschillende tournees gaf Victims of Society er in 2006 de brui aan. In 2009 volgde nog een eenmalige reünieshow in hun vertrouwde thuisstek café De Oude Ketel, maar daarna gingen de bandleden elk hun eigen muzikale weg. Deze vrijdag komt de originele line-up, bestaande uit zanger Jim Van Loo, drummer Dieter De Backer, bassist Bart Van Eyken en gitaristen Wesley Vanmal en Davy Helsen, opnieuw samen in de Hnita Hoeve. “Vrijdag viert de punkband The End of Ernie haar dertigste verjaardag. Hun frontman Scum (Luc Ceulemans red.) was de roadie in de begindagen van Victims of Society. Niemand van de band had een wagen, we waren dan ook maar gastjes van 14 en 15 jaar, maar hij was zo vriendelijk om ons naar de shows te brengen en ook zelf optredens te regelen. Scum stond mee aan de wieg van Victims. Deze reünieshow is dus een vriendendienst”, legt Jim uit.

Eerste album

“Omdat het om de originele line-up gaat gaan we nummers van ons eerste album spelen. Niet alleen omdat daar heel veel vraag naar was, ook omdat die eerste plaat echt representatief is voor deze line-up. Bovendien is Bart niet vertrouwd met het nieuwere werk. We zijn ondertussen allemaal rond de veertig jaar oud en hebben andere verplichtingen. Veel tijd om nummers aan te leren was er dus niet.”

Tijd

Tijdsgebrek is ook de reden waarom het zo lang wachten was op een nieuwe show. “Een nieuw album, nieuwe optredens... de goesting is er wel, alleen de tijd niet”, vertelt Jim. “Nochtans is er aan enthousiasme geen gebrek. De laatste jaren kregen we al verschillende keren de vraag om een reünieshow te spelen. Blijkbaar zijn er toch wel wat mensen die ons aan het werk willen zien. Misschien dat er in december nog een show volgt, maar dat ligt nog niet vast. Laat ons eerst maar de Hnita Hoeve platspelen.” Het verjaardagsfeestje van The End of Ernie met Victims of Society als special guest start morgen om 19 uur in de Hnita Hoeve, Lostraat 106.