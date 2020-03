Lokale handelaars waar je terecht kan in coronatijden gebundeld op nieuwe site Antoon Verbeeck

30 maart 2020

09u06 0 Heist-Op-Den-Berg Om de plaatselijke handelaars te ondersteunen en de consument zo goed mogelijk op hoogte te houden, wil het lokale bestuur de info bundelen van de zaken die nog open zijn of waar je voeding kan afhalen.

Je vindt de lijsten op www.heist-op-den-berg.be/corona-winkels. “De info wordt elke werkdag aangepast. Team Economie, Evenementen en Toerisme zoekt zelf al informatie bij elkaar, maar doet een warme oproep aan alle handelaars om na te kijken of hun zaak er al bij staat. Sta je er nog niet bij of is de info fout of onvolledig? Laat het dan zeker weten via toerisme@heist-op-den-berg.be. Natuurlijk mogen ook andere mensen die gemiste info opmerken het team contacteren met aanpassingen en aanvullingen”, klinkt het bij het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg.