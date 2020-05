Lokaal lekkers uit Heist nu ook gebundeld in box Antoon Verbeeck

09 mei 2020

Proef Heist, een gemeentelijk platform dat Heistse hoeve- en streekproducenten ondersteunt, heeft lokaal lekkers gebundeld in een nieuw initiatief: de Hello Heist-box. In de box vind je alles wat je nodig hebt om een verse verrassingsmaaltijd op tafel te toveren met lokale producten. “De box bevat de nodige ingrediënten en menufiches voor een maaltijd voor twee dagen voor vier personen, bestaande uit een voorgerecht, twee hoofdgerechten en een dessert. De kostprijs is 50 euro per box”, klinkt het. Bestellen kan tot en met woensdag 3 juni 2020 via het bestelformulier of bij Team Toerisme van de gemeente Heist-op-den-Berg. De afhaalmomenten en -locaties zijn maandag 8 juni (bij Fruitbedrijf Vaes in Booischot), dinsdag 9 juni (bij De Witte Lelie in Wiekevorst) of woensdag 10 juni (bij Kruiden Volckaerts in Schriek).