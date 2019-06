Lokaal bestuur test alarmeringssysteem BE-Alert uit Antoon Verbeeck

14 juni 2019

10u33 1 Heist-Op-Den-Berg De dienst Communicatie van lokaal bestuur Heist-op-den-Berg testte op donderdag 6 juni BE-Alert uit, een systeem dat bij noodsituaties inwoners meteen verwittigt. Het alarmeringssysteem zal voortaan op jaarlijkse basis worden uitgetest.

“Voor het lokale bestuur is het natuurlijk belangrijk om te weten of dit systeem goed werkt. In de dagen en weken voor 6 juni werd in verscheidene media een oproep gepubliceerd om in te schrijven. Niet zonder resultaat: een 370-tal mensen schreven zich in en brachten zo het totaal van de BE-Alert-accounts voor Heist-op-den-Berg op bijna 2.600. Er werden 1.956 sms’jes en 1.758 mails verstuurd. Toch ontving niet iedereen die zich had ingeschreven het testbericht of de testmail. De test werd verstuurd als ‘boodschap van algemeen nut’ en niet als alarmbericht. Gevolg was dat wie bij zijn inschrijving niet aangeduid had dat hij/zij boodschappen van algemeen nut wil ontvangen, geen bericht kreeg. Sommige inschrijvers maakten een foutje bij het ingeven van de contactgegevens of valideerden de bevestigingsmail niet tijdig”, deelt de dienst Communicatie mee.

“Bedoeling is om de test jaarlijks te herhalen zodat we leren werken met het alarmeringssysteem, foutjes kunnen opsporen en wegwerken, en ook steeds meer burgers vertrouwd geraken met deze manier van informeren en alarmeren.” Registreren voor BE-Alert kan via www.be-alert.be.