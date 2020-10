Lezing rond Schriekse pastorij die nu in Bokrijk staat Antoon Verbeeck

06 oktober 2020

Tijdens de Nacht van het Kempens Erfgoed op vrijdag 23 oktober kan je in Heist-op-den-Berg een lezing rond de Pastorij uit Schriek bijwonen. Het gebouw verhuisde aan het begin van de jaren ’70 naar het Limburgse openluchtmuseum Bokrijk. Momenteel ondergaat het gebouw een grondige en duurzame restauratie binnen de grootschalige restauratiecampagne ‘120 tegen 2021’. “De restauratiespecialist van Bokrijk komt langs in Schriek om het project uitgebreid toe te lichten. Daarnaast vertelt lokaal expert Paul Vermylen je alles over de boeiende geschiedenis van deze bijzondere pastorij”, deelt het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg mee. Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg organiseert de lezing in samenwerking met het Openluchtmuseum Bokrijk en de Parochie Sint-Jan Baptist Schriek. De lezing start om 20 uur in de Sint-Jan Baptistkerk in Schriek. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan tot 19 oktober via 015 22 86 94 of cultuur@heist-op-den-berg.be.