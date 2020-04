Leukste foto van thuisactiviteit kan geschenkcheque opleveren: “Van Lego-bouwwerk tot versgebakken taart” Antoon Verbeeck

23 april 2020

10u24 0 Heist-Op-Den-Berg De communicatiedienst van Heist-op-den-Berg is met de fotowedstrijd ‘Ook in Hest, thuis best’ gestart. Foto’s van hoe jij je tijd thuis invult, mag je doormailen naar de dienst, die de beelden op de Facebookpagina van de gemeente plaatst.

Na een week, vanaf vrijdag 8 mei, worden twee foto’s beloond met een Heistse geschenkcheque van 25 euro. Eén foto wordt gekozen door het publiek, een andere foto wordt door de jury gekozen. “Wil jij ons graag laten weten hoe jij je tijd thuis invult? Dat kan door foto’s te maken van je activiteiten. Een mooi legobouwwerk, een puzzel, je ‘nieuwe job’ als leerkracht, je turnoefeningen net voor het middagjournaal, een boodschap die je ziet aan een raam in jouw buurt, een heerlijk versgebakken taart, je kindjes, je huisdier, de gekke bekken die je uit verveling trekt… alles is mogelijk. Stuur die foto’s naar communicatie@heist-op-den-berg.be, in jpg-formaat en minstens 1 megabyte (MB) groot. Je kan ze nog insturen tot en met 27 mei om 12 uur.”

Je vindt het deelnemersreglement op www.heist-op-den-berg.be/fotowedstrijd-ook-in-hest-thuis-best.