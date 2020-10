Legendarische jazzclub in Heist zoekt financiële steun voor opknapbeurt: “De Heistenaar is bereid om te investeren in zijn erfgoed” Hnita Jazz Club krijgt vanaf volgend jaar nieuw jasje Antoon Verbeeck

13 oktober 2020

18u30 1 Heist-Op-Den-Berg Wie mee wil investeren in de opwaardering van de Hnita Jazz Club aan de Lostraat krijgt nog tot eind deze maand de kans om een duit in het zakje te doen. Met de hulp van Socrowd, een sociaal-cultureel inzamelingsplatform, wil men de nodige centen inzamelen om een lening aan te gaan. Het doel: een opknapbeurt voor de hoeve waar verschillende internationale jazzgrootheden op de planken stonden.

Charles Mingus, Gregory Porter, Maynard Ferguson, Toots Thielemans,... het lijstje van de artiesten die naar de Lostraat afzakten is voor jazzkenners één om vingers en duimen aan af te likken. Met een online inzameling wil Hnita vzw de bekende concertlocatie een nieuw fris jasje geven. “Deze stap met Socrowd is de eerste van het opwaarderingstraject dat de Hnita Jazz Club gaat bewandelen. Om de verbouwingen binnen een normale termijn af te kunnen werken, hebben we nood aan een lening van 150.000 euro. Socrowd stelt ons die renteloos ter beschikking als we zelf 50.000 euro inzamelen via een crowdfundingsactie. We zoeken nu naar 50 mensen die ons 1.000 euro willen lenen om aan het gewenste bedrag te komen. Maar als sympathisant kan je ook al voor 100 euro in het verhaal stappen”, zegt Gert De Bie, één van de drijvende krachten achter de actie.

Burgerinitiatief

“In 2018 kochten we met 96 personen de hoeve aan. We willen nu opnieuw via verschillende wegen een breed gedragen burgerinitiatief creëren. Ondertussen zitten we al aan 46 nieuwe investeerders. Een teken dat de Heistenaar bereid is om te investeren in zijn erfgoed.” Aan de hoeve werden al enkele kleine werken uitgevoerd, maar de grotere klussen staan gepland in het voorjaar van 2021. “We stellen dan ook onze plannen voor. De hoeve was niet meer functioneel, maar ze volledig of deels afbreken en een nieuwbouwproject op poten zetten, zou een brug te ver zijn. Het erfgoed druipt eraf en zit in elke hoek van dit gebouw. Het gaat dus om een grondige opwaardering. We mikken op 2022 voor de heropening.”

De inzamelingsactie loopt tot 31 oktober. Die avond kan je in Cultuurcentrum Zwaneberg ‘Remembering Juul’ bijwonen, een jaarlijks muzikaal evenement ter nagedachtenis van oprichter van Hnita en jazzcoryfee Juul Anthonissen. De gemeenteraad stemt vanavond over het al dan niet verlenen van een borg voor de lening van Hnita vzw. Klik hier voor de inzamelingsactie of mail naar bouwjemee@hnitajazzclub.be