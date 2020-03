Leerlingen worden Europese ministers tijdens raad in De Averegten Antoon Verbeeck

09 maart 2020

15u04 0 Heist-Op-Den-Berg Zesdejaars van de Heistse basisschool ‘t Wensbos kropen vandaag in de rol van ministers van Europese lidstaten tijdens een fictieve Europese ministerraad in Provinciaal Groendomein De Averegten.

Tijdens een sessie van twee uur, die kaderde binnen de Europa Xpert-sessies van Europa Direct Provincie Antwerpen, leerden de leerlingen meer over de geschiedenis en de werking van Europa en onderzochten ze het effect van de EU op het alledaagse leven. “Tijdens zo’n Europese ministerraad moeten de leerlingen namens het land dat ze vertegenwoordigen hun eigen standpunt toelichten over plastic zakjes in winkels. Zo leren ze naar elkaar luisteren, hun mening uiten en compromissen sluiten. Dat zijn vaardigheden die hun hele leven van pas komen,” stelt gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V). “Het wetsvoorstel rond plastic zakjes werd door de leerlingen goedgekeurd met 18 stemmen tegen 5 stemmen.”

Na de Europa Xpert-sessie trokken de leerlingen nog op verkenning door De Averegten. Samen met een gids speelden ze ‘BioBingo’ en ontdekten ze op een speelse manier welke plant- en diersoorten er zoal in De Averegten te vinden zijn. “Door ons provinciaal aanbod op deze manier te bundelen kunnen de leerlingen op één dag zowel over biodiversiteit als over de Europese Unie leren. Het rollenspel over het verbod op plastic zakjes legt een brug tussen beide thema’s”, besluit gedeputeerde Jan De Haes (N-VA).