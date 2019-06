Leerlingen Sint-Lambertusinstituut doen ervaring op in het buitenland Antoon Verbeeck

11 juni 2019

08u51 0 Heist-Op-Den-Berg Het Sint-Lambertusinstituut organiseerde dit jaar opnieuw buitenlandse stages voor haar leerlingen. Dit schooljaar zijn er leerlingen uit de richtingen Houttechnieken, Houtbewerking, Lassen-constructie en Elektrische installatietechnieken vertrokken naar Ierland, Italië en Duitsland.

“In Ierland hebben ze stage gelopen bij Reynaers Aluminium. Ze werden er ingeschakeld in het productieproces van aluminium ramen en beslag. In Italië hebben de leerlingen twee weken meegedraaid op de productieafdeling van Baltimore Aircoil. In Duitsland werd er naarstig getimmerd samen met het bedrijf Willi Heinz Zimmerei”, deelt de school mee. “Onze leerlingen krijgen door middel van de stages de kans om in de bedrijfswereld kennis op te doen inzake de meest geavanceerde technieken en toepassingen. Ze kunnen er hun opgedane schoolkennis omzetten in praktijk. Het feit dat onze leerlingen hun stage in het buitenland doen, biedt bovendien een enorme meerwaarde. Ze kunnen er kennismaken met een andere bedrijfscultuur, ze zullen methodes aangeleerd krijgen die in Belgische bedrijven niet aan bod komen. Het zal hen ook een bredere kijk op de wereld geven en het zal voor hen een extra troef zijn als zij zich later op de arbeidsmarkt zullen begeven.”