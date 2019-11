Leerlingen Sint-Lambertusinstituut bouwen weerstation aan Cederstraat Antoon Verbeeck

08 november 2019

Vijf vijfdejaars Industriële Wetenschappen van het Sint-Lambertusinstituut uit Heist-op-den-Berg bouwden vrijdagvoormiddag een weerstation op de site van onder andere De Kringloopwinkel en het Wijkgezondheidscentrum in de Cederstraat. Hiermee namen de leerlingen deel aan het Citizen Science project van de Universiteit Gent, dat in Vlaanderen het microklimaat van meer uiteenlopende omgevingen wil onderzoeken. “Het bouwpakket voor het weerstation werd opgestuurd vanuit Gent. Eens de leerlingen het stappenplan in hun handen kregen, gingen ze meteen aan de slag. We gingen zelf op zoek naar een locatie voor het weerstation en vonden deze uiteindelijk op deze site”, zegt leerkracht aardrijkskunde-natuurwetenschappen Gisèle Vervoort. De studenten kunnen zelf de data die het weerstation registreert, onder andere op het gebied van temperatuur en neerslag, continu opvolgen via een online platform. De gegevens worden later ook verwerkt in hun leerstof. De resultaten van de opmetingen vind je op wow.meteo.be/nl, met ‘Vlinder 32' als station.