Leerlingen Heist-Goor vieren einde schooljaar op ‘Bubbel Rock’ Antoon Verbeeck

30 juni 2020

15u05 28 Heist-Op-Den-Berg Een zomer zonder festivals? Niet in Heist-Goor. De leerlingen van Vrije Basisschool ‘t Goor en ‘t Goortje werden door de school getrakteerd op ‘Bubbel Rock’.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De speelplaats deed dienst als festivalterrein, inclusief vlaggetjes, ballonnen en strandattributen, waarop elke klas in hun eigen bubbel een feestje kon bouwen. Op maandag werden de kleuters en de eerste vier leerjaren verwelkomd op de school voor een festival in Hawaiiaanse sfeer. Dinsdag stond dan weer in het teken van de proclamatie van de zesdejaars, 42 in totaal. Een afscheidsknuffel van de juffen en meesters zat er niet in, maar een afscheidslied en een pakketje met chips, een flesje kinderchampagne en hun getuigschrift maakten veel goed.