Leerkrachten zwemmen tijdens laatste interscholenzwemwedstrijd in gemeentelijk bad Antoon Verbeeck

19 februari 2020

16u49 3 Heist-Op-Den-Berg Een twintigtal leerkrachten van de Heistse basisscholen namen het woensdag in het gemeentelijk zwembad van Heist-op-den-Berg tegen elkaar op in een zwemwedstrijd. De Een twintigtal leerkrachten van de Heistse basisscholen namen het woensdag in het gemeentelijk zwembad van Heist-op-den-Berg tegen elkaar op in een zwemwedstrijd. De interscholenzwemwedstrijd , een jaarlijks evenement, is normaal enkel en alleen voor leerlingen, maar omdat het om de allerlaatste editie in het huidige zwembad ging, konden ook leerkrachten, al dan niet in tutu of gek zwempak, deelnemen.

“Ik schrik zelf van mijn prestatie. Dit had ik niet verwacht”, lacht Mattias Dieltjens. De leerkracht lichamelijke opvoeding in de scholen van Schriek en Grootlo won de eerste leerkrachtenwedstrijd van de dag. Vanaf 14 maart mag hij zijn leerlingen les gaan geven in het nieuwe zwembad van Sportoase. “De infrastructuur in het nieuwe zwembad gaat beter zijn, en toch heeft dit zwembad iets. Het straalt nostalgie uit. In het nieuwe zwembad gaan we zwemuren en het water moeten delen met andere scholen. Hier had je het zwemwater voor jou alleen. We zullen zien hoe dat verloopt. Het is nu echt wel aftellen naar 14 maart.”

De interscholenzwemwedstrijd was aan zijn 45ste editie toe, goed voor een totaal van 14.000 deelnemers en 340 gezwommen kilometers. Of er ook een wedstrijd komt in het nieuwe zwembad is nog niet duidelijk.