Leefschool Pluishoek maakt zich op voor kerstmarkt voor goed doel Antoon Verbeeck

10 december 2019

Leefschool De Pluishoek uit Heist-Goor is dezer dagen volop in de weer voor de organiseert van een kerstmarkt voor het goede doel. De kinderen zullen op donderdag 19 december van 14 tot 16 uur geschenkjes, snacks en drankjes verkopen. Er zijn ook verschillende speelstandjes. “De kerstmarkt is één van de projecten die De Kikkers, kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar, hebben uitgekozen. Ook het goede doel werd door hen geselecteerd na een stemronde. Ze zullen de kerstmarkt op poten zetten voor Dierenbescherming Mechelen”, legt begeleider Céleste Engels uit. “Aangezien we dit jaar 25 jaar bestaan, hebben we een passend bedrag voor ogen als opbrengst. We hadden graag tien maal 25,25 euro ingezameld. Iedereen is welkom op onze kerstmarkt.” De jongere jaren van De Pluishoek organiseren gelijktijdig een rommelmarkt op school. Toegang is gratis.