Leefschool Pluishoek maakt werk van fietsparcours: “Kinderen gaven zelf ideeën aan” Antoon Verbeeck

06 februari 2020

17u22 1 Heist-Op-Den-Berg Leefschool Pluishoek in Heist-Goor (Heist-op-den-Berg) gaat van een oud stuk speelplaats, dat in het verleden ook dienst deed als parking, een fietsparcours maken. De kinderen van waren al langer vragende partij voor een parcours.

“Het gaat om een stuk speelplaats dat grenst aan het gebouw waar ook de buitenschoolse kinderopvang zit en dat ook werd gebruikt als parking. Het was al langer in slechte staat en vandaar dat het al een tijdje afgesloten was. We zijn gaan nadenken over een leuke invulling en kwamen bij een fietsparcours terecht. Er zijn heel wat kinderen die tijdens de pauzes graag rondfietsen. Een eigen fietsparcours op een apart stuk speelplaats leek ons ideaal, niet alleen voor de pauzes maar ook om verkeerslessen op te geven”, zegt Daphne Van Rompaey, directeur van de school.

Verjaardagsgeschenk

“De kinderen mochten zelf hun ideeën tekenen. Met al die ideeën ging een ouder, met een achtergrond in de tuinarchitectuur, aan de slag. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk elementen die de kinderen leuk vinden in het plan te verwerken. Zo komen er onder andere een fietswip en enkele verhogingen.” De werken zijn ondertussen gestart. Nog voor het einde van dit schooljaar wil Leefschool Pluishoek het nieuwe fietsparcours inhuldigen. “Leefschool Pluishoek mag dit schooljaar 25 verjaardagskaarsjes uitblazen. Een fietsparcours is alvast een mooi cadeau voor onze kinderen”, klinkt het.

De komst van het fietsparcours heeft een prijskaartje van net geen 20.000 euro. Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg betaalt daarvan 6.000 euro, aangezien het een aanpalend gebouw inpalmt voor de buitenschoolse kinderopvang en voor het organiseren van pianolessen. Kinderen die naar de opvang gaan, mogen ook het fietsparcours gebruiken.