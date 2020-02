Laatste interscholenzwemwedstrijd in huidig zwembad wordt speciale editie: “Met nostalgische tentoonstelling en leerkrachten als deelnemers” Antoon Verbeeck

13 februari 2020

Na 45 edities, zo'n 14.000 deelnemers en 340 gezwommen kilometers vindt volgende week woensdag de allerlaatste editie van de interscholenzwemwedstrijd plaats in het huidige zwembad van Heist-op-den-Berg. Speciaal voor deze editie duiken enkele leerkrachten het water in en kan je een nostalgische tentoonstelling bezoeken. In maart opent het nieuwe zwembad van Heist de deuren.

De interscholenzwemwedstrijd, een samenwerking tussen team Sport en Jeugd, Heistse zwemclub Arduas en de megascholen, is al decennialang een traditie in Heist-op-den-Berg. Jaarlijks nemen leerlingen het tegen elkaar op in verschillende leeftijdscategorieën, telkens op de woensdag voor de krokusvakantie. Volgende week woensdag, 19 februari, vindt de laatste editie in het huidige zwembad plaats. “In totaal zullen ongeveer 300 leerlingen uit elf verschillende scholen van Heist-op-den-Berg deelnemen. De leerlingen nemen het tegen elkaar op tijdens 25 meter vrije slag of schoolslag. Dit jaar zullen ook enkele leerkrachten het beste van zichzelf geven tijdens een ludieke leerkrachtenreeks”, vertelt Katrien Thielemans van team Sport en Jeugd. “Een twintigtal leerkrachten nemen deel aan deze reeks. In sommige scholen liep er een weddenschap: bij een bepaald aantal ingeschreven leerlingen, schrijft ook een leerkracht zich in voor de interscholenzwemwedstrijd. Een groot aantal van de leerkrachten zal verkleed deelnemen.”

Affiches

Het zwembad opende de deuren op 13 mei 1972. Sinds de opening vonden er zo’n 45 edities van de interscholenzwemwedstrijd plaats. Dat is goed voor circa 14.000 zwemmers, 900 medailles, 340 km gezwommen lengtes en veel liters zwetende supporters aan de zijlijn. De 45ste editie wordt dan ook een nostalgische editie. “Naar aanloop van deze laatste editie in het huidige zwembad vroeg team Sport en Jeugd aan de scholen om hun herinneringen aan het zwembad te delen. Er werden affiches uitgedeeld, waarop de klasgroepen hun ding konden doen: van collages en woorden tot tekeningen. Deze herinneringen worden tentoongesteld tijdens de zwemwedstrijd. In het zwembad hangen er al ook al een tijdje oude foto’s. Deze zullen ook te bezichtigen zijn tijdens de interscholenzwemwedstrijd.”

Waardige afsluiter

Of de wedstrijd ook in de agenda past van het nieuwe zwembad De Lo is nog niet duidelijk. “Dat moet nog besproken worden met Sportoase, maar normaal wordt de interscholenzwemwedrijd gewoon overgeheveld naar het nieuwe zwembad”, vertelt schepen van Sport Patrick Feyaerts (Open Vld). “Het huidige zwembad is voor vele mensen een stuk nostalgie. Dan mag de laatste interscholenzwemwedstrijd wel wat specialer zijn dan de vorige edities. Tijdens de krokusvakantie worden er trouwens nog allerlei activiteiten georganiseerd in het zwembad. Na meer dan veertig jaar dienst krijgt het zwembad dus een waardige afsluiter.”

Wie de laatste interscholenzwemwedstrijd wil bijwonen is op woensdag 19 februari welkom tussen 14 en 17 uur. Op 14 maart opent het nieuwe zwembad Sportoase De Lo zijn deuren voor het grote publiek. Vanaf maandag 16 maart maken ook scholen en clubs de overgang naar het nieuwe zwembad.