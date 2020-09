KSK Heist plaatst zich makkelijk voor de volgende bekerronde: “Had ook 8-0 kunnen, nee, moeten zijn” Bart Jacobs

20 september 2020

14u47 0

KSK Heist heeft zich zaterdagavond ten koste van SK Lochristi (3de amateur) geplaatst voor de volgende ronde van de Crocky Cup. De jongens van Stéphane Demets moesten niet eens doordrukken en wonnen met een droge, maar duidelijke 4-0. Enkele doelpunten waren van knappe makelij.

KSK Heist kende weinig problemen met Lochristi, de Oost-Vlaamse club uit de derde amateurklasse. De score had veel hoger kunnen oplopen, maar de intenties bleven steken in nonchalance, waardoor een monsterscore uitbleef. Niemand die daar echt om treurde, en ook coach Demets was niet ontevreden, maar hij besefte toch ook dat zijn spelers een sprekend resultaat hadden laten liggen.

“En dat is dan ook het enige verwijt dat we onszelf moeten maken”, aldus Maxim Nys (23), de nieuwe linksback van Heist die nog maar net bij de club is aangesloten nadat de Waaslander uit Vrasene het vorige seizoen bij Dender aan de slag was. “Onze tegenstander liet veel ruimte in de omschakeling, en dan is dit Heist op zijn sterkst, hé. We kregen kans op kans, en eigenlijk had het al na 3 minuten 2-0 moeten staan. We lieten na die eerste kansen af te maken. Die 2-0 stond na 16 minuten wel op het bord, twee knappe doelpunten overigens, en toen was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. De 3-0 volgde nog voor de pauze, misschien nog mooier dan de eerste doelpunten (Jutten scoorde met een hakje, red.), maar nadien sloop er nonchalance in de ploeg. Ik heb wel mogen vaststellen dat dit elftal behoorlijk compleet staat, met veel variatiemogelijkheden en spelers die een actie kunnen maken. Dat alles heeft geleid tot drie knappe doelpunten, de penalty van Gendebien, goed voor de 4-0, laten we dan even buiten beschouwing. Het ziet er dus goed uit met het oog op het komende seizoen, dat voor ons volgend weekend van start gaat in Eisden. Maar het klopt wel dat we net dat beetje efficiënter hadden moeten zijn.”

Jij bent ook nog op andere terreinen actief, een echt voetbaldier, zeg maar. “Ja, ik weet me wel bezig te houden. Behalve de trainingen bij Heist doe ik ook nog aan lijnscouting bij de jeugd van Antwerp, en ben ik nog student LO Bewegingsleer. Dat interesseert me wel, ja.”

KSK Heist-SK Lochristi 4-0

KSK Heist: Verbist, Wijns (59' Tambeur), Webers, Englebert, Nys, Absisan, Lemti, Benhamou (31' Gendebien), Carrasco (59' Bamona), Jutten, Walen De Keyser.

SK Lochristi: Van der Eedt, Vispoel, Speltdooren, Schouppe, Deppé (51' Van Eeckhout), De Schryver, Vandekerckhove, Baert (59' Vangansbeke), Melens, Cappan, Zwart (79' Badi).

Doelpunten: 12' Absisan (1-0), 16' Benhamou (2-0), 41' Jutten (3-0), 74' Gendebien (4-0, pen.).

Geel: Lemti, Schouppe, Deppé, Speltdooren, Vispoel.

