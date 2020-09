Koppel verstopt gestolen speelgoed in kinderwagen van premature baby: “Monitor zal alarm doen afgaan” Wannes Vansina

07 september 2020

14u18 1 Heist-Op-Den-Berg Een ex-koppel uit Heist-op-den-Berg stond maandag terecht voor een reeks diefstallen in verschillende speelgoedwinkels. Het gestolen speelgoed verstopten ze in de kinderwagen van hun premature baby. “De monitor gaat waarschijnlijk het diefstalalarm doen afgaan”, maakten ze het personeel wijs.

De twintigers liepen op 12 augustus vorig jaar tegen de lamp in Dreamland. Uit verder onderzoek bleken ze nog voor duizenden euro’s te hebben gestolen in andere vestigingen van de speelgoedwinkel en in Fun. Volgens de procureur gebeurde dat “op stuitende wijze”. “Hun kindje lag aan een monitor. Ze vertelden het personeel dat deze waarschijnlijk het anti-diefstalalarm zou doen afgaan. De gestolen spullen verkochten ze vervolgens online.” Ze vorderde een straf met probatie-uitstel van 15 maanden en 800 euro.

Het koppel stal naar eigen zeggen uit noodzaak, om de deurwaarders te kunnen betalen. “Toen hun kindje op 26 weken werd geboren en vervolgens achttien weken in het ziekenhuis lag, hebben ze alles verwaarloosd. Het enige dat in hun hoofd speelde: het welzijn van hun baby. Daardoor werden facturen niet betaald en ontstond een sneeuwbaleffect. Ze waren te trots om naar het OCMW te stappen”, schetste de verdediging de achtergrond.

Rekeningen

De eerste diefstal werd overigens enkel door de mama gepleegd. Zij verdoezelde de precaire financiële toestand voor haar partner door rekeningen achter te houden uit schrik voor zijn reactie. Daarna gebeurden de diefstallen wél met zijn medeweten, maar de relatie liep wel op de klippen ten gevolge van een vertrouwensbreuk. De verdediging vroeg voor beiden een opschorting van straf, hoewel de man die gunst al twee keer had gekregen van de politierechtbank.

Opmerkelijk: de rechter kwam met relatieadvies en raadde hem aan haar nog een kans te geven. De ouders van drie kindjes wonen nu gescheiden van elkaar, wat het nog moeilijker maakt om de schuldenberg te betalen. “U vraagt mij om u nog eens een kans te geven, zou u dat ook niet doen voor haar en weer proberen samen te wonen? Mensen maken fouten. U moet dat niet, maar dat is mijn advies als buitenstaander.”

Uitspraak op 5 oktober.