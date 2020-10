Koppel schuldig aan diefstal van spullen in speelgoedwinkels Tim Van Der Zeypen

06 oktober 2020

14u56 0 Heist-Op-Den-Berg Een ex-koppel uit Heist-op-den-Berg is schuldig bevonden aan een reeks diefstallen in speelgoedwinkels. Het vrouw kreeg een opschorting van straf, de man moet een werkstraf gaan uitvoeren.

Het koppel liep in de zomer van vorig jaar tegen de lamp. Dat gebeurde in de speelgoedwinkel Dreamland in Mechelen. Op basis van camerabeelden kon de politie hen linken aan een hele reeks andere feiten. Er wordt geschat dat het koppel voor duizenden euro’s heeft gestolen.

De modus operandi was steeds dezelfde. “Zo werden de spullen verstopt in de kinderwagen van hun premature baby en werd er aan de kassa verteld dat het diefstalalarm zou afgaan omwille van de monitor van hun baby”, luidde het destijds op zitting. Tegen beiden werd er een celstraf van vijftien maanden gevorderd. De verdediging betwistte de feiten niet, maar probeerde ze wel te kaderen. Zo werd er verteld dat het koppel de diefstal pleegde omwille van financiële geldnood.

Vertrouwensbreuk

Volgens de verdediging bouwden ze heel wat financiële problemen op door de verzorging van hun premature baby. “De facturen bleven liggen en er ontstond een sneeuwbaleffect”, zei de verdediging. “Bovendien waren ze te trots om naar het OCMW te stappen.”

Het koppel is inmiddels uit elkaar gegaan. Het was een gevolg van de feiten. Zo was de man niet op de hoogte van de diefstallen en de financiële problemen van zijn partner. “Dat zorgde voor een vertrouwensbreuk”, aldus de verdediging. Er werd een opschorting gevraag.

De rechter ging hier na beraad enkel op in voor de vrouw. Ze moet zich de komende drie jaar wel aan enkele voorwaarden houden. De man werd dan weer veroordeeld tot een werkstraf van zestig uren. Hij heeft één jaar de tijd om die straf uit te voeren anders wacht hem alsnog een celstraf.