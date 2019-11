Koppel krijgt 15 maanden cel voor cannabisplantage in kleerkast TVDZM

04 november 2019

16u15 0 Heist-Op-Den-Berg Een man uit Heist-op-den-Berg is veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden. Zijn vrouw kreeg dezelfde straf, maar zag deze uitgesteld voor een periode van drie jaar. Beiden moesten zich vorige maand verantwoorden voor het houden van een cannabisplantage. Die hadden ze opgebouwd in hun kleerkast.

Het koppel woonde op het moment van de feiten in Mechelen. Na enkele meldingen van geluids- en geuroverlast, volgde er in maart een tussenkomst. “Er werd toen wel een dienblad met een hoeveelheid cannabis opgemerkt. Hierdoor ging de politie over tot een huiszoeking op heterdaad. In de kleerkast werd een beperkte cannabisplantage aangetroffen. Verder trof de politie ook nog enkele gsm’s en een verdachte geldsom aan”, zei openbaar aanklager Lieselotte Claessens. De vondst deed vermoeden dat het koppel drugs verhandelde. Bij de onderzoeksrechter werden de feiten niet betwist. Op zitting vertelde de vrouw aan de rechter dat ze intussen zijn verhuisd. “Om te breken met die foute vrienden van toen”, klonk het op zitting. Beiden werden ook nog veroordeeld tot een celstraf van 8.000 euro elk. Alleen voor de man werd deze geldboete effectief uitgesproken. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.