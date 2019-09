Komst ANPR-camera’s krijgt goedkeuring: “Trajectcontroles in Lostraat, Schriekstraat en ‘s Herenweg” Antoon Verbeeck

11 september 2019

11u04

Ook Wiekevorst krijgt camera om zwaar vrachtverkeer uit centrum te weren

Heist-Op-Den-Berg De Schriekstraat (Schriek), ‘s Herenweg (Itegem) en Lostraat (Heist) zijn de eerste drie straten van de gemeente Heist-op-den-Berg die worden uitgerust met een trajectcontrole. De gemeenteraad gaf op dinsdagavond groen licht voor de aankoop van de ANPR-camera’s. Ook in het centrum van Wiekevorst, waar men zwaar verkeer wil controleren, komt er een camera.

In Heist-op-den-Berg was men nog niet op de kar van de ANPR-camera’s gesprongen en rekende de politie op een mobiele camera met nummerplaatherkenning. Daar komt nu verandering in. De politiezone koos drie locaties uit die de primeur krijgen. Niet alleen zullen de camera’s gestolen voertuigen en nummerplaten, inbrekersbendes en voertuigen zonder geldige verzekering opsporen, maar houden ze ook snelheidsovertreders in de gaten. “In de Schriekstraat en de ‘s Herenweg gaan we we met trajectcontroles de huidige snelheidslimiet van 70 kilometers per uur afdwingen. In de Lostraat komt er een zone 50 tot aan de spoorweg. Het nieuwe zwembad en het sportcentrum zullen in deze nieuwe zone liggen. De camera’s aan de Lostraat komen aan de rotonde van het oude zwembad en aan de spoorwegoversteek aan het industriepark. In de Schriekstraat en de ‘s Herenweg wordt er telkens maar één camera geplaatst. Voor Schriek wisselen we gegevens uit met de collega’s van politiezone Bodukap, in Itegem doen we dat met politiezone Neteland”, aldus korpschef van politiezone Heist Luc Geens.

De privacy van de weggebruikers in Heist blijft volgens de korpschef gewaarborgd. “De gegevens die de camera’s registreren worden in Brussel verwerkt. Wanneer er een overtreding wordt vastgesteld, geeft men dat door aan onze zone. Bij dringende meldingen worden we via de radiokamer meteen op de hoogte gesteld, zodat we gepast kunnen ingrijpen”, klinkt het. Naast camera’s in Schriek, Itegem en Heist, waarvan de komst op de gemeenteraad werd goedgekeurd, komt er ook in het centrum van Wiekevorst een camera. “Niet voor een trajectcontrole, wel voor het zwaar verkeer. De camera zal vrachtwagens die het verbod niet naleven registeren. Het voorbereidende dossier voor deze camera is nog niet klaar en zal dus pas later op het jaar op de gemeenteraad verschijnen.” De camera’s op de vier locaties kosten samen zo’n 463.000 euro, gefinancierd vanuit het verkeersveiligheidsfonds. Binnen een half jaar zouden de trajectcontroles operationeel moeten zijn.