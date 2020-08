Kom kennismaken met aanbod en nieuwe lokalen van Heistse academies Antoon Verbeeck

27 augustus 2020

De Heistse academies zetten hun deuren open op zaterdag 5 september. Bezoekers kunnen tijdens de opendeurdag, die rekening houdt met de coronamaatregelen, komen kennismaken met de verschillende opleidingen en de huidige en toekomstige lokalen. De opendeurdag in het academiegebouw in de Oude Godstraat loopt van 13.30 tot 17 uur. Gelijktijdig kan je ook in de academiehal langs de Liersesteenweg terecht. In de voormiddag zijn er opendeurdagen bij de verschillende academieafdelingen in Hallaar, Heist-Station, Wiekevorst, Itegem, Schriek, Zonderschot en Putte. De inschrijvingen voor de Academie voor Muziek-Woord-Dans zijn reeds gestart, zowel online als op het secretariaat. Wie zich wil aansluiten bij de Academie Beeldende en Toegepaste Kunsten kan zich in de maand september inschrijven op het secretariaat. Online inschrijven kan al.