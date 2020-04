Klascontainers academies worden verkocht eens werkzaamheden zijn afgerond Antoon Verbeeck

27 april 2020

18u25 0

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg gaat na de werkzaamheden aan de academiegebouwen langs de Oude Godstraat de klascontainers verkopen. De containers werden in 2015 aangekocht voor zo’n 240.000 euro en kregen een plaatsje achteraan de academiesite. Na de start van de bouwwerken verhuisden ze naar de straatkant. “Een gespecialiseerde firma wil na de bouwwerken 30.000 euro neertellen voor de containers. Ze verplaatsen of wegschenken waren geen opties, gezien de kosten die met de afbraak en verplaatsing van de containers gepaard gaan. Bovendien voldoen de containers niet langer aan de huidige epb-normen. Eens de werken zijn afgerond, kunnen we de containers dus verkopen aan de geïnteresseerde firma”, aldus onderwijsschepen Eric Verbist (CD&V). De werken aan de academies liepen nog voor de uitbraak het coronavirus in ons land al een vertraging op van zes maanden. Wanneer de academies nu precies kunnen genieten van hun nieuwe stekje is nog onduidelijk.